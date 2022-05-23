Üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde maden ocağında üzerine mermer kütlesi düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan 25 yaşındaki Soner Erduran’ın üzerine mermer kütlesi düştü. Ayaklarından ve karın bölgesinden yaralanan Erduran, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Soner Erduran kurtarılamadı. Erduran’ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.