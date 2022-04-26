Üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi öldü

Samsun’da mermer ocağında üzerine mermer kesme makinesinin şasesi düşen işçi ezilerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Havza ilçesinin Güvercinlik Mahallesi’nde bulunan bir mermer ocağından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Nebi Cengiz adli işçi çalıştığı sırada üzerine 6 metre uzunluğunda olan mermer kesme makinesinin şasesi düştü. Kafasına aldığı darbe sonucu şasenin altında kalarak ezilen Nebi Cengiz olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.