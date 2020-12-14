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Üzerine kestiği kavak ağacı devrilen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kastamonu’da kestiği kavak ağacı üzerine devrilen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Asayiş 14.12.2020, 21:18
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Kastamonu’da kestiği kavak ağacı üzerine devrilen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Alınören köyünde ikamet eden 17 yaşındaki Emrecan Çiftçi, kestiği kavak ağacının üzerine devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. Çiftçi’nin cenazesi, incelemenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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