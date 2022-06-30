Üzerine kaynar süt dökülen çocuk ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mevsimlik işçilerin bulunduğu çadır kentte süt tenceresinin devrilmesi sonucu yanan 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, İnegöl’ün kırsal Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan mevsimlik işçilerin konakladığı çadır kentte meydana geldi. 2 yaşındaki Büşra Y., çadır içinde yerde kurulan ocak üzerindeki pişmekte olan süt dolu tencereye dokundu. Tencere bir anda çocuğun üzerine devrildi. Kaynar sütün vücuduna döküldüğü çocuk, acılar içinde ağlamaya başladı. Çocuğun ağlamasını duyan ailesi yardımına koştu. Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunun tamamında 2. derece yanık oluşan çocuk ilk tedavisinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Büşra’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.