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Üzerine gelen kamyoneti fark etmesi olası faciayı önledi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bir araç cadde üzerinde bir inşaat satış firmasına ait ofise çarparak durabildi. Satış ofisinde bulunan bir kişi üzerine gelen kamyonetten son anda kaçtı.

Asayiş 06.08.2021, 10:21
Üzerine gelen kamyoneti fark etmesi olası faciayı önledi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bir araç cadde üzerinde bir inşaat satış firmasına ait ofise çarparak durabildi. Satış ofisinde bulunan bir kişi üzerine gelen kamyonetten son anda kaçtı.

Çerkezköy Cengiz Topel Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezinden Tepe Emlak Konutları istikametine seyir halinde bir kamyonet ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile kamyonet yol kenarında bulunan bir inşaat firması ofisine çarparak durabildi. Kaza anında ofiste bulunan Ayhan Yazıcı kamyonetin geldiğini fark edip son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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