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Üzerine düşen kıvılcımlar nedeniyle denize atlayan işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde, çalıştığı esnada üzerine kıvılcım düşen işçi denize atlayarak alevleri söndürdü. Durumu ağır olan işçi, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Asayiş 14.06.2022, 16:57
Üzerine düşen kıvılcımlar nedeniyle denize atlayan işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde, çalıştığı esnada üzerine kıvılcım düşen işçi denize atlayarak alevleri söndürdü. Durumu ağır olan işçi, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Olay 10 Haziran günü öğle saatlerinde Aliağa ilçesinde meydana geldi. Gemi Söküm Tesisleri’ndeki bir firmada tersane işçisi olarak çalışan Yıldırım Kipel’in (37) üzerine, yakıt tankı üzerinde çalıştığı esnada kıvılcımlar düştü. Düşen kıvılcımlarla yanmaya başlayan işçi kendisini söndürmek için denize atladı. Ağır yaralanan Kipel’in Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldığı, buradan da helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan işçi Yıldırım Kipel, 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından bugün hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Kipel’in cenazesinin, memleketi Tokat Almus’ta toprağa verileceği öğrenildi.

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