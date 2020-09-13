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Üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti

KOCAELİ (İHA) - KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE BULUNAN BİR DÖKÜM FABRİKASINDA ÇALIŞAN İŞÇİ ÜZERİNE DÖKÜM POTASININ DEVRİLMESİ SONUCU YANARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 13.09.2020, 02:23
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Üzerine döküm potası devrilen işçi hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında çalışan işçi üzerine döküm potasının devrilmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Niyazi Ak isimli bir işçinin üzerine henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı döküm potası devrildi. Durumu fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerine demir potasından devrilen eriyen demirlerden dolayı vücudu yanan Niyazi Ak, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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