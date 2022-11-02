Üzerine çatı çöken işçi hastanelik oldu

Samsun’da yıkıp yenisini yapmak istediği çatının üzerine çökmesi sonucu yaralanan işçi, hastanelik oldu.

Olay, Canik ilçesi Dereler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evin eski çatısını yıkıp yenisini yapmak için çalışma yapan işçilerden Engin E.’nin (47) üzerine eski çatı çöktü. Yaralanan Engin E. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.