Üzerine branda düşen kadın ağır yaralandı

Kahramanmaraş’ta bir kadın, kaldırımda yürürken iş yerinin demir brandasının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen 61 yaşındaki kadının üzerine, kar kütlesine dayanamayan iş yerlerinin girişindeki yaklaşık 10 metre uzunluğundaki demir branda düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yeri içinde sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan kadının, ambulansla Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.