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Üzerine boru düşen genç işçi hayatını kaybetti

Adıyaman’da, çalıştığı petrol kuyusunda üzerine boru düşen 18 yaşındaki işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

Asayiş 14.07.2021, 01:51
Üzerine boru düşen genç işçi hayatını kaybetti
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Adıyaman’da, çalıştığı petrol kuyusunda üzerine boru düşen 18 yaşındaki işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bozhöyük Köyü yakınlarında bulunan özel bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan 18 yaşındaki Görkem Servan Güneş’in üzerine tırdan indirilmeye çalışılan yaklaşık 1 ton ağırlığında olduğu öğrenilen boru düştü. Üzerine boru düşen Güneş ağır yaralandı. Yaralı Güneş, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman merkezde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Görkem Servan Güneş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güneş’in cenazesi yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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