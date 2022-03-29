Üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen vatandaşa polis müdahale etti

Tokat’ta miras anlaşmazlığı nedeni ile üzerine benzin dökerek kendini yakmak isteyen vatandaşı polis memurları engelledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanına pet şişe ile aldığı benzinle gelen şahıs polis ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, şahsı ikna etmek için çalıştı. V.Y. (57) isimli şahıs üzerine benzin dökerek basın mensuplarının gelmesini istedi. Bu sırada şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan polis memuru intihar girişimini önledi. Diğer ekiplerinde müdahalesi ile şahsın elindeki pet şişe ve çakmak alındı. Olayı endişe ile izleyen vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Miras anlaşmazlığı nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen şahıs ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.