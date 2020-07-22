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Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti
ADIYAMAN'IN BESNİ İLÇESİNE BAĞLI OYRATLI KÖYÜNDE, ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
Asayiş 22.07.2020, 19:49
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Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde, üzerine ağaç devrilen bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bahçede ağaç kesimi yapan Şeyho Sevindi (36) kestiği ağacın devrilmesi sonucu altında kaldı. Kazayı fark eden yakınları olay yerine gelerek sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Şeyho Sevindi’nin cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Sevindi’nin cenazesi morgda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere köyüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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