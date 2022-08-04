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Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen şahıs hayatını kaybetti.

Asayiş 04.08.2022, 13:14
Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çayüstü köyü Akağaç Mahallesi’nde ikamet eden Murat Gökdağ, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Gökdağ’ın cenazesi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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