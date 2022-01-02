Üzerinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ’da üzerinden 32 gram eroin maddesi çıkan ve gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yol güzergahlarında kontrollerini yapmakta olan ekipler, bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünden inen Y.D. (38) isimli şahıstan şüphelenerek durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında 32 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.