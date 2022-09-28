Üzerinden çıkan uyuşturucu şaşırttı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekipleri yaptıkları operasyonda 37 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 53 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada, 8 parça halinde toplam 37 gram esrar maddesi, 3 parça halinde toplam 2 gram metamfetamin maddesi, 53 adet sentetik ecza ve 1 adet cam pipo ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.