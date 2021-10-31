Üzerindeki toz hırsızı ele verdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir ikamete hırsızlık yapmak için giren şahıs, devriye gezen polis ekipleri tarafından binanın önünde yakalandı. Hırsızı balkondan atladığı sırada üzerine bulaşan toz ele verdi.

İlçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Mümin Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre S.K. (29) bir binanın 1. katında bulunan daireye balkon camını kırarak girdi. İçeride bulunan eşyaları binanın önüne dizen S.K., devriye gezen polis ekiplerini görünce binanın önüne geçerek, beklemeye başladı. Şüpheli tavırlar sergileyen S.K., polis ekipleri tarafından durduruldu. Binanın önündeki eşyaları gören ekipler, S.K.’nın üzerindeki tozun balkon demirinden bulaşma ihtimali ile yaptıkları incelemede, eşyaların S.K. tarafından çıkarıldığını tespit etti. Yapılan sorgulamasında birçok suça da karıştığı tespit edilen S.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.K, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.