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Üzerinde uyuşturucu ile motosikletli polis timlerine yakalandı

Afyonkarahisar’da motosikletli polis timlerinin yaptığı uygulamada birçok suçtan kaydı bulunan 1 şahıs üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Asayiş 11.07.2021, 16:21
Üzerinde uyuşturucu ile motosikletli polis timlerine yakalandı
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Afyonkarahisar’da motosikletli polis timlerinin yaptığı uygulamada birçok suçtan kaydı bulunan 1 şahıs üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Gümüşkent Mahallesi’nde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada kasten yaralama, taksirle yaralama, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan Tayfun G. bir miktar sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı. Şüpheli, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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