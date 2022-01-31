Üzerinde kar biriken caminin sundurması cemaatin üzerine düştü: 5 yaralı

Bolu’nun Göynük ilçesinde üzerinde kar biriken cami sundurmasının namazdan çıkan vatandaşların üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesinde bulunan Aksungur caminin girişinde bulunan sundurma, üzerinde biriken kar kütlesi sebebiyle İkindi namazından çıkan vatandaşların üzerine düştü. Sundurmanın altında kalarak yaralanan 5 kişi çevredeki vatandaşlar yardımıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göynük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(FC-