Uzaklaştırma kararı olan eski karısını boğarak öldürdü
ÖTE YANDAN ESKİ EŞİ TARAFINDAN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLEN GİZEM FİLİZ'İN ANNESİNİN OLAY ANINDA FİLİZ'İN ÇOCUKLARIYLA BERABER MANİSA'DA OLDUĞU BİLDİRİLDİ. KIZININ ÖLÜM HABERİNİ ALAN ACILI ANNE, TORUNLARIYLA BİRLİKTE GELDİĞİ EVDE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI. ACILI ANNE, "BOŞANMIŞSIN GİTMİŞSİN. DAHA NE İSTİYORSUN KIZIMDAN? İKİ TANE EVLADI VARDI" DİYE HAYKIRDI.
İzmir’in Konak ilçesinde, boşandığı eski karısını boğarak öldüren zanlı, telefonla polisi arayarak kendisini ihbar etti; ardından da karakola giderek teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi 1185/17 sokakta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Aykut H. isimli şahıs, 2 yıl önce boşandığı iki çocuğunun annesi Gizem Filiz’in (26) evine geldi. Apartmanın ikinci katında annesiyle birlikte oturan evin balkonuna tırmanan şahıs, burada eski eşi Gizem Filiz’i boğarak öldürdü. Daha sonra evden ayrılan zanlı, telefonla polisi arayarak kendisini ihbar etti; ardından da Boğaziçi Polis Karakolu’na giderek polise teslim oldu.
Koruma kararı olduğu öğrenildi
Eski eşiyle 2 sene önce ayrıldığı öğrenilen Aykut H.’nin Gizem Filiz’i daha önce de rahatsız etmesi sebebiyle koruma kararı alındığı ve şüphelinin uzaklaştırma cezası bulunduğu öğrenildi.
Torunlarıyla eve geldi
Öte yandan, eski eşi tarafından boğularak öldürülen Gizem Filiz’in annesinin olay anında Filiz’in çocuklarıyla beraber Manisa’da olduğu bildirildi. Kızının ölüm haberini alan acılı anne, torunlarıyla birlikte geldiği evde gözyaşlarına hakim olamadı. Acılı anne, "Boşanmışsın gitmişsin. Daha ne istiyorsun kızımdan? İki tane evladı vardı" diye haykırdı.
Komşulardan kadın cinayetlerine tepki
Olayın haberini alan mahalle sakinleri Gizem Filiz’in oturduğu evin önüne gelerek gözyaşı döktü. Kadın cinayetlerine tepki gösteren bir mahalle sakini, "Bitsin artık bu kadın cinayetleri. Gencecik kızlar ölüyor. Yazık günah" diye tepki gösterdi.
"Seni başkasına yar etmeyeceğim" diye rahatsız etmiş
Öte yandan, zanlının, eski eşine daha önceden "Seni başkasına yar etmeyeceğim" diyerek rahatsız ettiği iddia edildi. Gizem Filiz’i tanıyan bir mahalle sakini, "Annesinin evinde iki çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Annesi, torunlarıyla birlikte Manisa’ya gitmiş. Gizem de evde yalnızmış. Polis boğularak öldürüldüğünü söyledi. Gencecik, hanımefendi bir kızdı. Eski eşi boşanmayı yediremedi kendisine. Önceden de ’Seni başkasına yar etmeyeceğim’ diye tehdit ediyormuş. Elimizde büyüdü kızımız; çocukluğunu biliyorduk. Çocuklarını da babasına gösteriyordu, kısıtlamıyordu hiç" diye açıklama yaptı.
Eski eşi tarafından boğularak öldürülen Gizem Filiz’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı Aykut H.’nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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