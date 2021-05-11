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Uyuyakalan kadın itfaiye ve polisi alarma geçirdi

Bursa’da evde uyuyakalan genç kadın polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Asayiş 11.05.2021, 00:18
Uyuyakalan kadın itfaiye ve polisi alarma geçirdi

Bursa’da evde uyuyakalan genç kadın polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, İznik ilçesi Beyler Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre E.S. isimli kadın, gece eve geldiğinde ev arkadaşı S.T.’nin kapıyı açmaması üzerine kapının da içeriden kilitli olduğunu fark etti. Paniğe kapılan E.S., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve giremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sepetli araç ile apartmana çıkarak, pencereden içeriye girdi. Dakikalarca kapıyı açmayan S.T.’nin ise uyuduğu ortaya çıktı.
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