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Uyuşturucuyu turşu bidonlarında saklamış

HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE BİR EVDE YAPILAN ARAMADA, 3 METRE UZUNLUĞUNDA 3 KÖK HİNT KENEVİRİ BİTKİSİ VE TURŞU BİDONLARI İÇİNDE KURUTULMUŞ 800 GRAM ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 15.10.2020, 10:17
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Uyuşturucuyu turşu bidonlarında saklamış

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir evde yapılan aramada, 3 kök Hint keneviri ile 800 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engelleme çalışmaları sonucunda, D.H. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 3 metre uzunluğunda 3 kök Hint keneviri bitkisi ve turşu bidonları içinde kurutulmuş 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli D.H. gözaltına alındı.

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