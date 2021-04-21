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Uyuşturucuyu sütyeninde saklamış
Afyonkarahisar'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanan kadının sütyeninden uyuşturucu çıktı.
Asayiş 21.04.2021, 15:45
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent güzergahında uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda merkez Otogar'da da kontroller gerçekleştirildi.
102 GRAM KOKAİNLE YAKALANDI
Yapılan son kontrollerde Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 36 yaşındaki S.K. isimli kadının yapılan üst aramasında 102 gram kokain maddesi ele geçirildi. Kadının kokain maddesini sutyeninin içine sakladığı belirlendi. S.K. 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan mahkemeye sevk edildi.