banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”

Uyuşturucuyu sarımsağa sarıp kargoyla gönderdiler

İstanbul’dan uyuşturucu kokusundan anlaşılmasın diye sarımsağa sarıp Kastamonu’ya kargo ile gönderen 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 29.09.2021, 12:25
Uyuşturucuyu sarımsağa sarıp kargoyla gönderdiler

İstanbul’dan uyuşturucu kokusundan anlaşılmasın diye sarımsağa sarıp Kastamonu’ya kargo ile gönderen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek yaptığı çalışmalar neticesinde, M.T.’ye İstanbul’dan gönderilen kargo paketinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşıldı. Kargo paketinde arama yapan ekipler, bir pantolonun kemer kısmının iç bölümüne dikilerek gizlenmiş şekilde pipet içinde 1,51 gram ve taşınabilir şarj aleti içine yerleştirilmiş şekilde sarımsağa sarılı halde 0,69 gram olmak üzere toplamda 2,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kargo paketini almaya giden M.T. ve G.K., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0