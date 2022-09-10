Uyuşturucuyu peynire sarmış

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polis ekiplerince durdurularak arama yapılan otobüste bir çantanın içerisinde peynire sarılı şekilde 2 kilo 500 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik TEM Otoyolu’nda çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde yoldan geçen bir otobüs durduruldu. Özel eğitimli köpeğinin de yer aldığı çalışmada otobüsün bagajında arama yapıldı. Eğitimli köpeğin şüphelendiği çantanın içi araştırıldı. Çanta içerisinden daralı ağırlığı 2 kilo 500 gram gelen, peynirle sarılmış toz esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.