Uyuşturucuyu oyuncak içine saklamışlar

Kocaeli’de polis operasyonunda oyuncak içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayına ilişkin tutuklanan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Yengesiyle birlikte yargılanan sanık T.İ., uyuşturucu madde sattığını itiraf ederek, "Oyuncak içerisinde bulunan uyuşturucu bana ait değildir, yengem N.İ.’ye ait olduğunu da düşünmüyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri aralarında T.İ. ve M.D.’nin de olduğu bazı şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Şüphelilerin evine operasyon düzenleyen ekipler, her yeri didik didik aradı. Yapılan aramada oyuncak içine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri olaya ilişkin T.İ., N.İ., M.D. ve M.Ö.’yü gözaltına aldı. İfadeleri alınan sanıklardan T.İ. ve M.D. tutuklanırken, diğer 2 şahıs serbest bırakıldı.

"Oyuncak içerisinde bulunan uyuşturucu bana ait değildir"

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar T.İ., M.D., tutuksuz sanık N.İ. ve avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen T.İ., "Ağabeyim cezaevinde olduğu için yengem N.İ.’nin evine annemle gidip geliriz. Orada oyuncak içerisinde bulunan uyuşturucu bana ait değildir, yengem N.İ.’ye ait olduğunu da düşünmüyorum. Onun bu olaylarla bir ilgisi yoktur. Telefonum olmadığı için onun telefonundan arkadaşım M.D.’ye konuştum. N.İ.’nin konuşma içeriğinden haberi yoktur. M.D.’ye 2 kilo uyuşturucu sattığım doğrudur. Sattığım uyuşturucu maddeler ben ve M.Ö.’ye aittir. Suçlamaları kabul ediyorum. Ben bu işi M.Ö. ile birlikte yapıyorum. Pişmanım, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

"Uyuşturucudan haberim yoktu"

Yardım etme suçundan yargılanan sanık T.İ.’nin yengesi N.İ., "Evimde oyuncak içerisinde bulunan uyuşturucu maddeden haberim yoktu. Birkaç defa madde kullandım ancak pişmanım. Tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Sanıklara ceza yağdı

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmasının ardından kararını açıkladı. Heyet; "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan M.Ö.’nün 7 yıl 6 ay, T.İ.’nin 15 yıl 7 ay, M.D.’nin ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırmasına karar verdi. M.D.’nin tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulunduran heyet, yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine, N.S.’nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.