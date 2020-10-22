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Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler de şaşırdı

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNİN DURDURDUĞU OTOMOBİLİN İÇERİSNDE MASKE İÇERİSİNE SAKLANMIŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 22.10.2020, 15:08
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Uyuşturucuyu öyle bir yere sakladı ki polisler de şaşırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde, maske içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldıkları bir otomobili Bodrum - Milas karayolunda takibe aldı. Torba uygulama noktasında durdurulan otomobilde narkotik köpeği Molly’nin desteğiyle arama yapıldı. Köpeğin vites kolunun yan tarafına tepki vermesi üzerine maskeye sarılmış 21 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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