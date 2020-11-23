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Uyuşturucuyu otomobilin el freninin altına gizlemişler

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda otomobilin el freninin altına gizlenmiş metamfetamin ve eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Asayiş 23.11.2020, 18:48
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Uyuşturucuyu otomobilin el freninin altına gizlemişler
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda otomobilin el freninin altına gizlenmiş metamfetamin ve eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği ’Alfi’ tarafından bir otomobilde yapılan aramada el freninin altına gizlenmiş ve paketlenmiş halde metamfetamin ve eroin maddesi ele geçirildi. Polis, otomobil içindeki paspasın altında ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan E.A. (32), Ö.F.K. (25), İ.S. (34) ve M.A.E. (24) gözaltına alındı. 4 zanlı, uyuşturucu ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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