Uyuşturucuyu otomobilin çamurluklarına gizlemişler

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polisin yaptığı operasyonda durdurulan otomobilin çamurluklarına gizlenmiş 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar neticesinde ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği belirlendi. Elde edilen bildiler ışığında gerekli hazırlıklar yapılarak, Kuştur uygulama noktasında ekipler 34 plakalı bir otomobili durdurdu. Araçta bulunan F.B.’nin üzerinde yapılan aramada 2.59 gram bonzai ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği Honaz eşliğinde araçta yapılan aramada çamurlukların altında davlumbazların olduğu bölüme zulalanmış 4 parça halinde toplam 1 kilogram 32 gram kristal tabir edilen metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.