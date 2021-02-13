Uyuşturucuyu Kırıkhan’dan İskenderun’a götürürken yakalandılar

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden İskenderun ilçesine uyuşturucu götürmek isteyen 2 şüpheli yakalandı.

Hatay’da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Kırıkhan ilçesinden İskenderun’a uyuşturucu götüreceği ihbarı alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheliler takibe alındı. Kırıkhan-İskenderun karayolu Kurtlusoğuksu mevkiinde durdurulan araçta 41,2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli M.M.Ş ve yanında bulunan K.B. gözaltına alındı.

Ayrıca şüpheli M.M.Ş.’nin evinde Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeği ‘Cesur’ ile yapılan aramada 557 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.