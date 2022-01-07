Uyuşturucuyu elektrik süpürgesinin içine saklamış

Nevşehir’de elektrik süpürgesinin içine gizlediği uyuşturucuyla yakalan şahıs göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir’e uyuşturucu madde getirileceği ihbarı alan Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.E.’yi takibe aldı. Yapılan teknik takip sonucu düzenlenen operasyonda F.E. göz altına alındı. F.E.’nin üzerinde yapılan aramada taşıdığı koli içerisindeki elektrik süpürgesinin toz torbası kısmına saklanmış 502,12 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.E. tutuklandı.