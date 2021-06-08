Uyuşturucuyu damacana pompasına saklayan şüpheli yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde damacana pompası içerisinde metamfetamin maddesi taşıyan kişi, bekçi ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu taşıyan şüphelinin yöntemi, bekçileri bile şaşırtırken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay dün gece saatlerinde Ahmet Piriştina Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi ekipleri devriye attığı sırada yolda elinde siyah poşetle gezen bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik tespitinde isminin A.A.B. (20) olduğu ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen kişinin elindeki poşet içerisinde bulunan, damacana pompasının iç kısmına gizlenmiş bir şekilde 110 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi gizleme yöntemi bekçileri bile şaşırttı.

Yakalanan uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.