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Uyuşturucuyla yakalanan ’sokak satıcısı’ tutuklandı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde, ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon sonucunda uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir zanlı tutuklandı.
Asayiş 06.01.2021, 14:52
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Amasya’nın Merzifon ilçesinde, ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon sonucunda uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ilçede piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik çalışma başlatmıştı. Sokak satıcılarına yönelik Zübeyde Hanım Caddesi’nde düzenlenen operasyonda, Y. K. isimli şüpheli şahsın üzerinden 24 adet extacy hap ele geçirilerek şahıs gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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