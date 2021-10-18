Uyuşturucuyla yakalanan şahıstan mahkemede ilginç savunma

Bolu’da, narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda ayakkabı içindeki uyuşturucu maddeyle yakalanan M.K., mahkemedeki savunmasında, “Çocukluk arkadaşım cinsel uyarıcı madde taşıdığımı söyledi. Uyuşturucu olduğunu bilseydim taşımazdım” dedi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan yolcu otobüsüne TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, M.K.’ya ait valizdeki ayakkabı kutusunda 23 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan M.K., hakim karşısına çıktı. Savunmasında, ayakkabı kutusunu çocukluk arkadaşının verdiğini ve içinde cinsel uyarıcı hap olduğun söyleyen M.K., “Uyuşturucu madde ticareti yaptığım doğru değildir. Çocukluk arkadaşım olan D.K., olay günü bana bir kutu içerisinde ayakkabı verdi. Bunu Samsun’da kendisinin veya ağabeyinin alacağını söyledi. Ayakkabının içerisinde de cinsel uyarıcı madde olduğunu, yakalanmam halinde hiçbir şey olmayacağını belirtti. Ben de kendisine inandım. Çünkü çocukluk arkadaşımdı. Polisler otobüsü durduğunda, kutu içerisindeki ayakkabıyı bile ben kendim teslim ettim. Eğer uyuşturucu madde olduğunu bilseydim o ayakkabıyı almazdım. Ailemden uzak kaldım. Mağdur olan benim” dedi.

M.K.’nın savunmasının ardından mahkeme heyeti şahsın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Kasım 2021 tarihine erteledi.