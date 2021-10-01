Uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi narkotik polisini tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Ö.K.’nin İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Ö.K., narkotik polisinin takibi sonucu Bahçelievler Mahallesi’nde araç içerisinde 92,37 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 34 adet ecstasy hap, 1,24 gram metamfetamin maddesi, 9 adet sentetik ecza hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 430 TL para ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.