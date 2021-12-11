Uyuşturucuyla yakalanan kağıt toplayıcısının çekçeğinden çıkanlar şaşırttı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde devriye gezen bekçilerin şüphelenerek durdurduğu kağıt toplayıcının üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, çekçeğinde ise çalıntı olduğu düşünülen, hurda olmayan malzemeler ele geçirildi.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Atatürk Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde devriye gezen bekçiler, hal ve hareketlerinden şüphelendikleri 2 kağıt toplayıcısını durdurmak istedi. Kağıt toplayıcılardan A.D. isimli şahıs dur ihtarı yapan bekçileri görünce kaçtı. Diğer şahıs ise kaçmak üzereyken bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan İ.İ. isimli şahsın üzerini arayan bekçiler, şahsın montunun cebinde beyaz kağıt içerisinde şeffaf poşete sarılı vaziyete bir miktar uyuşturucu madde buldu. Daha sonra uyuşturucu maddeyi bir eczanenin hassas terazisinde tartan ekipler, bu maddenin ağırlığının 10.85 gram olduğunu tespit etti. Şahsın üzerinden M.D. isimli bir kadına ait olan kredi kartının da çıktığını gören ekipler, şahsın kağıt toplamak için kullandığı çekçekte arama yaptı. Yapılan aramada hurda olmayan ve çalıntı olduğu düşünülen büyük boy beton delici, yaklaşık 20-25 metre alt yapı kablosu,2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü, 4 adet plastik kasa, 1 adet demir ocak ayağı, kırılmış vaziyette bir televizyon, 1 adet el arabası, 1 adet katlanır metal merdiven, 1 adet pense, 1 adet kerpeten, 2 adet tornavida, 1 adet metal sac kesme makası ele geçirildi. Şahsın üst aramasında ise 32 gb flash bellek,1 adet telefon için bağlantı kablosu, 2 adet telefon sim kartı ve kopmuş vaziyette birkaç tene bileklik ve kolye zinciri bulundu. Bekçiler tarafından polis ekiplerine teslim edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.