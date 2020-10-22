banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Faiz kararı öncesi dövizde son durum
Faiz kararı öncesi dövizde son durum
Ünlü oyuncu çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı: 'Yedikleri helal giydikleri haram'
Ünlü oyuncu çocuklarına 10 TL'lik tişört aldı: 'Yedikleri helal giydikleri haram'
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

Uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL'DAN SAMSUN'A UYUŞTURUCU GETİRİRKEN NARKOTİK POLİSİNİN TAKİBİ SONUCU YAKALANARAK GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

Asayiş 22.10.2020, 13:10
1
Uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ve İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen T.D., R.S.E., K.C.Ö. ve M.C.Ö. isimli şahısları Samsun girişinde araçla yakaladı. Araçta ve şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 157,27 gram metamfetamin, 1,35 gram kokain, 1 adet captagon ve 3,18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen 4 kişi, gözaltına süreleri uzatılarak yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 22 Ekim 2020
İmsak 05:52
Güneş 07:16
Öğle 12:54
İkindi 15:51
Akşam 18:21
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3