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Uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi
Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 kişi adliyeye sevk edildi.
Asayiş 24.12.2020, 13:23
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Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ileri sürülen Y.Ö., A.Ç., Y.H., B.K. ve Ö.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada 626 kapsül sentetik ecza ve 76 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A,Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Y.Ö., Y.H., B.K. ve Ö.E. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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