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Uyuşturucuyla savaşa “Yıldırım” destek

Uyuşturucu bağımlılığına karşı ülke genelinde yürütülen topyekûn savaşa Yıldırım Belediyesi de destek veriyor.

Asayiş 28.09.2021, 11:36
Uyuşturucuyla savaşa “Yıldırım” destek

Uyuşturucu bağımlılığına karşı ülke genelinde yürütülen topyekûn savaşa Yıldırım Belediyesi de destek veriyor.

Madde bağımlılığına karşı Yıldırım Belediyesi öncülüğünde Yıldırım Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle “Bizim Evde Olmaz” projesi hayata geçirildi. Proje dâhilinde okullar başta olmak üzere camilerde, fabrikalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında görünür yerlere madde bağımlılığının zararlarını anlatan afişler asıldı. Madde çeşitleri, bağımlılık belirtileri, madde kullanımının insana verdiği zararlar ve bağımlılıkla mücadele konusuna dikkat çekildi.

Madde bağımlılığının maddî ve manevî yönden toplumu olumsuz etkilediğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu illetinden çocuklarımızı ve gençlerimizi korumalıyız. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizi korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bağımlılıkla mücadelede sadece bizlere değil, ailelerimize, okullarımıza, öğretmenlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza da görevler düşüyor. Bu illete karşı topyekûn mücadele etmeliyiz” dedi.

Gençlere de seslenen Başkan Yılmaz, “Hiçbir şeyin sizi esir almasına izin vermeyin. Yıldırım Belediyesi olarak bizler daima sizlerin yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

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