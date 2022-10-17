Uyuşturucuyla mücadelede haftalık bazda en çok şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 10-16 Ekim tarihleri arasında 7 bin 174 şüpheli gözaltına alınırken, haftalık bazda bugüne kadarki en fazla yakalama sayısına ulaşılmış oldu.

Polis ve jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 10-16 Ekim tarihleri arasında 5 bin 752 olaya müdahale edilerek, 7 bin 174 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 461’i tutuklandı. 2022 yılında uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 237 bin 947 şüphelinin gözaltına alınması sağlanırken, 21 bin 209 şüpheli de tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında geçen hafta 69,13 kilogram eroin, 369,63 kilogram metamfetamin, 3 milyon 247 bin 312 kök kenevir, 3 ton 183 kilogram esrar ve 777 bin 388 kök skunk maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ile mücadelede bugüne kadar jandarma ve polis sorumluluk bölgelerinde tespit edilen toplam 119 bin 462 metruk binanın yüzde 87’sinde yıkım/onarım işlemi gerçekleştirildi. Diğer metruk binaların işlemlerine ise devam ediliyor.