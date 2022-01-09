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Uyuşturucuyla mücadele 2021 yılında da hız kesmedi

İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçen yıl düzenlenen 215 bin 228 operasyonda 293 bin 905 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 26 bin 128’i tutuklandı. Operasyonlarda rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 09.01.2022, 10:51
Uyuşturucuyla mücadele 2021 yılında da hız kesmedi

İçişleri Bakanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında geçen yıl düzenlenen 215 bin 228 operasyonda 293 bin 905 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 26 bin 128’i tutuklandı. Operasyonlarda rekor miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri geçen yıl terörün en önemli finansmanlarından biri olan uyuşturucuyla mücadeleye yoğun mesai harcadı. Narkotik ekiplerince düzenlenen 215 bin 228 operasyonda 293 bin 905 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 26 bin 128’i adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarlarında bir önceki yıl ile kıyaslandığında büyük artış yaşandığı görüldü. Buna göre 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 98,3 artışla 8 milyon 449 bin 424 adet sentetik ecza, yüzde 97,2 artışla 5 milyon 335 bin 204 adet captagon, yüzde 76,8 artışla 5 ton 290 kilogram skunk, yüzde 57 artışla 2 ton 129 kilogram sentetik kannabinoid, yüzde 54,4 artışla 20 ton 457 kilogram eroin ve yüzde 28,4 artışla 4 ton 776 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 2021 yılı boyunca gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 70 milyon 225 bin 427 kök kenevir bitkisi, 5 milyon 975 bin 214 adet ecstasy, 57 ton 693 kilogram esrar ve 614 kilogram kokain ele geçirildi.

Tam 72 bin 192 metruk bina yıkıldı

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu ile mücadelede operasyonlarının yanı sıra uyuşturucu kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalara da ağırlık verdi. Bakanlık uyuşturucu madde kullanımının evlerden sonra en fazla metruk binalarda olması nedeniyle 81 il valiliğine genelge göndererek biran önce bu binaların tespit edilerek yıkım ve ıslah çalışmalarının yapılmasını istedi. Ülke genelinde yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 107 bin 884 binadan 72 bin 192’si yıkıldı, 16 bin 371 metruk binanın metrukluk özelliği giderildi. Tespit edilen metruk binaların yüzde 17,91’ine yönelik yıkım ve ıslah çalışmaları ise devam ediyor.

Uyuşturucuya bağlı ölümlerde azalış yaşandı

2021 yılının ilk 11 ayında doğrudan uyuşturucu kaynaklı ölümlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azalış görüldü. Böylece uyuşturucu madde kullanımı sonucu ölüm sayısı 175’ten 160’a geriledi. Uyuşturucu kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak ve uyuşturucuya bağlı ölümleri önlenmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi: Anne” ve “UYUMA” uygulamaları kapsamında ise 11 bin 270 etkinlikle 449 bin 238 anne ve anne adayına ulaşıldı.

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