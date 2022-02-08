Uyuşturucuya geçit yok: 7 kişi yakalandı

Tekirdağ il genelinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 7 kişi yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde üzerinde şüphe üzerine durdurulan T.K isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1,7 gram ve H.Y.’nin üzerinden ise 2,9 gram bonzai ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

Çorlu Hıdırağa Mahallesinde de U.T isimli sahsın yapılan üst aramasında, 4,5 gram eroin maddesi ele geçirilerek, şahıs gözaltına alındı.

Çerkezköy İlçesinde ise şüpheli bir araçta yapılan aramada, 0,75 gram metamfetamin ele geçirilerek, 2 şahıs gözaltına alındı.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, T.A’nın madde satışı yaptığı tespit edilerek, bahse adres üzerinde yakalanan şahsın yapılan kaba üst aramasında, 14.50 gram eroin maddesi, 1 fişek metamfetamin maddesi, 1 adet hap ile 580 TL. para ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

Çerkezköy’de başka bir çalışmada ise Ü.D isimli sahsın yapılan kaba üst aramasında, 1 gram metamfetamin maddesi, 6.30 gram bonzai ele geçirilerek, şahıs gözaltına alındı.