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Uyuşturucuya darbe üstüne darbe: 5 gözaltı

TEKİRDAĞ’DA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. OPERASYONDA, UYUŞTURUCU MADDELER VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ.

Asayiş 20.10.2020, 11:58
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Uyuşturucuya darbe üstüne darbe: 5 gözaltı

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 7 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla tespit edilen 7 ayrı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 fişek halinde daralı 11,5 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5 fişek halinde daralı 8.6 gram metamfetamin maddesi, 3 fişek halinde 6,5 gram kubar esrar maddesi, 2 fişek halinde daralı 0,9 gram toz esrar maddesi, 14 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1 adet hassas terazi, 8 adet uyuşturucu içme düzeneği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 78 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 3 adet av fişeği bulunarak el konuldu. Operasyonda hedef şüpheli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, firar olarak aranan 2 şahsın yakalanması için çalışmalara başlandı. İkametlerde bulunan 2 ayrı şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

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