Uyuşturucuya 3 gözaltı daha

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı bir otomobilde bulunan 3 kişinin üzerinde ve ikametlerinde yaptığı aramada, uyuşturucu madde ele geçirdi.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, gece saat 02.00 sıralarında durumundan şüphelendikleri Tofaş marka araçta bulunan B.B. (23), B.B.K. (23) ve E.A. (26) isimli şahısların üzerlerinden yasaklı madde ve sustalı bıçak ele geçirdi. Cumhuriyet savcısından alınan talimatla şahısların ikametlerinde yapılan aramada; uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu içmek için kullanılan cam aparatlar ele geçirildi. 3 zanlı, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan B.B.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.