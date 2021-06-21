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Uyuşturucuları traktörün gösterge paneline saklamışlar

Hatay’ın Altınözü ilçesinde traktörün gösterge paneline saklanmış 4 kilo 846 gram esrar ele geçirildi.

Asayiş 21.06.2021, 11:42
Uyuşturucuları traktörün gösterge paneline saklamışlar

Hatay’ın Altınözü ilçesinde traktörün gösterge paneline saklanmış 4 kilo 846 gram esrar ele geçirildi.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı, Hacıpaşa Mahallesindeki askeri yasak bölge içerisinde seyir halinde bulunan traktör ile uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi alındı.

Konuyla ilgili Tonaj isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin de kullanıldığı KOM Şube Müdürlüğü ile Hacıpaşa Piyade Hudut Karakolu Komutanlığı tarafından yapılan arama sonucunda traktörün gösterge panellerinin alt kısmına gizlenmiş şekilde 24 plaka halinde 4 kilo 846 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen toz esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili O.A., N.A., E.A. ve İ.A. gözaltına alındı.
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