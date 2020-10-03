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Uyuşturucudan yakalanan 4 zanlı serbest

UYUŞTURUCUDAN YAKALANAN 4 ZANLI SERBEST BIRAKILDI

Asayiş 03.10.2020, 16:24
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Uyuşturucudan yakalanan 4 zanlı serbest

Amasya’nın Merzifon ilçesinde “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan yakalanan 4 zanlıdan 2’si serbest, diğer 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına alınan U.B. (37), C.S (39), M.G. (21) ve R.S. (20) isimli zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 2’si serbest, diğer 2’si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal eden ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde 4 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti bilgisi üzerine bir operasyon düzenlemişti. Zanlıların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 1 adet şeffaf poşete sarılmış daralı ağırlığı 213 gram gelen sentetik kannabinoid(bonzai) olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

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