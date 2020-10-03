Uyuşturucudan yakalanan 4 zanlı serbest
UYUŞTURUCUDAN YAKALANAN 4 ZANLI SERBEST BIRAKILDI
Amasya’nın Merzifon ilçesinde “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan yakalanan 4 zanlıdan 2’si serbest, diğer 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
“Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına alınan U.B. (37), C.S (39), M.G. (21) ve R.S. (20) isimli zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 2’si serbest, diğer 2’si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal eden ve ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürüttükleri çalışmalar neticesinde 4 şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti bilgisi üzerine bir operasyon düzenlemişti. Zanlıların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 1 adet şeffaf poşete sarılmış daralı ağırlığı 213 gram gelen sentetik kannabinoid(bonzai) olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmişti.
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Hatayspor
|3
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Göztepe
|4
|6
|8. Kayserispor
|4
|6
|9. Fenerbahçe
|3
|5
|10. Trabzonspor
|4
|5
|11. Konyaspor
|2
|4
|12. Beşiktaş
|3
|4
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Malatyaspor
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|3
|3
|16. Gaziantep FK
|4
|3
|17. Çaykur Rizespor
|4
|2
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Gençlerbirliği
|2
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Tuzlaspor
|4
|8
|3. Altay
|4
|7
|4. Adana Demirspor
|3
|7
|5. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|6. Altınordu
|3
|6
|7. Samsunspor
|3
|5
|8. Adanaspor
|3
|5
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bursaspor
|4
|4
|11. Bandırmaspor
|4
|4
|12. Giresunspor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Chelsea
|4
|7
|5. Aston Villa
|2
|6
|6. Arsenal
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Crystal Palace
|4
|6
|9. Tottenham
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
|6
|8. Cádiz
|4
|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Eibar
|5
|4
|14. Levante
|3
|3
|15. Osasuna
|3
|3
|16. Athletic Bilbao
|3
|3
|17. Huesca
|4
|3
|18. Elche
|2
|3
|19. Real Valladolid
|5
|2
|20. Deportivo Alaves
|4
|1