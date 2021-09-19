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Uyuşturucudan aranması olan kadın devriye ekiplerine yakalandı

Aksaray’da uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan aranması olan kadın devriye gezen çevik kuvvet polislerine yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 19.09.2021, 17:21
Uyuşturucudan aranması olan kadın devriye ekiplerine yakalandı

Aksaray’da uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan aranması olan kadın devriye gezen çevik kuvvet polislerine yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Milli İrade Meydanında huzur devriyesi yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri Nuray Ç.’yi (30) durdurdu. Şahsın kimlik sorgulamasını yapan polis ekipleri, kadının daha önce cezaevine girdiğini, uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan aranmasının olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın 15 Temmuz Milli İrade Meydanında bulunan Çevik Kuvvet Noktasına götürüldü. Yapılan üst aramasında herhangi uyuşturucu madde bulunmayan Nuray Ç., İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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