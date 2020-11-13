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Uyuşturucudan aranıyordu, adliyede yakalandı

ADLİYEDE GÖZALTINA ALINAN Y.K. SORGULANMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ.

Asayiş 13.11.2020, 17:39
Uyuşturucudan aranıyordu, adliyede yakalandı

Samsun’da uyuşturucu suçundan polis tarafından atanan bir kişi adliyede kendisini fark eden narkotik polisi tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun Adliyesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu suçundan aranan Y.K. Samsun Adliyesine geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adliye koridorlarında Y.K.’yi fark edip yakaladı. Y.K. yakalanınca ’savcıya teslim olmaya geldiğini’ iddia etti.

Gözaltına alınan Y.K. sorgulanmak üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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