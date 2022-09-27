Uyuşturucudan 20 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hakkında 20 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasıyla aranması bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Divanlı Mahallesinde yaptığı denetimde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kimlik sorgusunda G.T. isimli şahsın, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 20 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü adli mercilere teslim edildi.