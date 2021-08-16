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Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi
İstanbul Havalimanı’nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi.
Asayiş 16.08.2021, 13:04
Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda, Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Maddelerin ele geçirilmesi sonrasında düzenlenen operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi de çökertildi.