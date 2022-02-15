Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlamadan cezası bulunan hükümlü, JASAT tarafından yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptığı çalışmalar sonucunda “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan aranan hükümlü A.G.’yi yakaladı. Hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda 1 yıldır “uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan aranan ve 12 yıl, 6 ay, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G., Çınar ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Bildirilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.